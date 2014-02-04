Через Интернет уже покупают 9% от общего объема железнодорожных билетов

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в Интернете в январе 2014 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 55,5% - до более 325 тыс. билетов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"На протяжении первого месяца 2014 года через Интернет было оформлено более 325 тыс. билетов, за соответствующий период 2013 года - 209 тыс. билетов. В целом, через Интернет уже реализуется 9% билетов от общего объема", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период с января 2013 года по январь 2014 года темпы продаж и бронирования железнодорожных билетов через Интернет выросли в 1,6 раза.

В пресс-службе также отмечают рост популярности услуги приобретения билетов на поезда через официальный сайт ведомства, которая предполагает непосредственную посадку в поезд с самостоятельно распечатанными электронными билетами, минуя железнодорожную кассу.

Так, в январе текущего года через интернет-систему "Укрзализныци" - booking.uz.gov.ua было реализовано более 157,4 тыс. электронных билетов, в декабре 2013 года - 114,2 тыс. билетов.

С момента внедрения услуги в феврале 2013 года реализовано более 500 тыс. электронных проездных документов.

В "Укрзализныце" напомнили, что электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн систему продажи официального сайта ведомства. Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющие статуса электронных билетов, которые подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на посадку в поезд и на проезд.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день электронный билет действует на 158 поездов. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Читайте такжеУкрзализныця ввела электронный билет на ночной поезд Одесса - ХарьковСистемой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.