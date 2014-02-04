Железные дороги Украины увеличили среднесуточную погрузку на 0,6%

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов в январе составило 13,6 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в январе 2014 года составил 16,5 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 3,4 млрд т/км.

По данным пресс-службы, за отчетный период отмечается рост эффективности использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива увеличился по сравнению с январем 2013 года на 1,6% - до 514 км, что на 3,2% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка в январе т.г. также выросла к плановому показателю и показателю за январь 2013 года на 0,6% и на 0,1%, соответственно, - до 1,4 млн т/км брутто.

Средний вес грузового поезда в январе т.г. составил 3,4 тыс. тонн, что на 0,7% больше плана.

В тоже время, оборот груженного вагона составил 3,7 суток, а оборот грузового вагона - 8,89 суток.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в январе 2014 года отправила по расписанию 100% грузовых поездов, по графику проследовали 98,9% поездов. Среди пассажирских составов проследовали по расписанию 97,8% поездов дальнего следования и 99,4% пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотива в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка выросла к плановому показателю и показателю 2012 года на 3,3% и на 3,6% соответственно - до 1,424 млн т/км брутто. "Укрзализныця" в 2013 году отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику проследовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.