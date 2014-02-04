Миндоходов: срок таможенного оформления гуманитарных грузов составляет 4 часа

В Украину в 2013 году было ввезено порядка 10 тыс. тонн грузов, признанных гуманитарной помощью, на общую сумму 41 млн долл., при этом срок таможенного оформления грузов составил порядка 4 часов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Решение о признании грузов гуманитарной помощью принимает Министерство социальной политики Украины, а Миндоходов осуществляет таможенное оформление таких грузов в первоочередном порядке, определенном законом, – пояснили в министерстве. – При наличии адресата груза в Едином реестре получателей помощи такой груз на границе не задерживается и отправляется по месту нахождения получателя и передается ему на временное хранение. Таможенное оформление такого груза осуществляется после получения всех необходимых разрешений и документов».

В Миндоходов отметили, что четкие правила оформления гуманитарных грузов прописаны законодательно. В этой связи, подчеркнули в Миндоходов, обвинения в адрес министерства о том, что грузы блокируются на границе, «не отвечают действительности».

В частности, в министерстве прокомментировали информацию о том, что Миндоходов якобы блокирует гуманитарный груз, пришедший на текущей неделе из Польши. «Гуманитарный груз, который пришел из Польши и был якобы заблокирован на Ягодинской таможне Миндоходов, пришел 2 февраля 2014 года в 18.17 и через 23 минуты уже отправился в Киев. С 3 февраля 2014 года гуманитарный груз из Польши находится на временном хранении в Киевской межрегиональной таможне и пробудет там до момента получения необходимых разрешений», - сказано в разъяснении Миндоходов.

Также в министерстве сообщили, что в 2013 году из Польши в Украину было ввезено 455 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 1,6 млн. долл.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Миндоходов сообщили, что почти 40% "гуманитарки" в 2013 году было импортировано из Германии. Среди лидеров также Соединенные Штаты – 12% и Нидерланды – 11%. Самой популярной категорией ввезенных товаров в прошлом году были текстильные изделия и обувь. В частности, за год субъекты внешнеэкономической деятельности импортировали более 4 тыс. тонн такого груза на общую сумму 4,6 млн долл. Кроме того, по статистике министерства, в 2013 году в Украину было ввезено более 1,2 тыс. тонн машин, оборудования и автотранспорта на общую сумму почти 10 млн долл.

Кроме того, в январе Кабинет министров по предложению Миндоходов освободил от обязательной оплаты за складское хранение гуманитарные грузы, срок оформления которых уже истек. В Миндоходов считают, что задержки с признанием и оформлением грузов как гуманитарной помощи начались в декабре 2012 года, когда функции специального уполномоченного органа по вопросам гуманитарной помощи были переданы в Министерство социальной политики Украины.

В начале 2013 года Минсоцполитики заявило, что в Украину под видом гуманитарной помощи нередко ввозятся контрабандные товары, не имеющие никакого отношения к гуманитарным грузам. В этой связи было принято решение вести жесткую политику проверки таких грузов.