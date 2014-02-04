МАУ с 1 апреля начнет полеты по маршруту Киев - Душанбе

Крупнейший украинский авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 апреля по 25 октября 2014 года будет выполнять прямые рейсы по маршруту Киев - Душанбе - Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы, связывающие столицы Украины и Таджикистана, будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам.

Читайте такжеВ Борисполе открыли прямые ежедневные рейсы в СочиЦена билета экономического класса в обе стороны с учетом всех сборов и налогов составит: из Киева – от 5304 грн, из Душанбе – от 498 евро.

Также сообщается, что рейсы по маршруту Киев – Душанбе – Киев будут выполняться на современных самолетах «Боинг 737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Как сообщал УНИАН, МАУ с 25 апреля 2014 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Нью-Йорк - Киев.

Авиакомпания планирует в 2014 году перевезти 5,9 млн пассажиров, что примерно на 30% больше, чем было запланировано на 2013 год.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.