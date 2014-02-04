В "Укрзализныце" назвали возможную причину ДТП в Сумской области

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила, что столкновение поезда с маршруткой в Сумской области, повлекшее гибель 12 людей, произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего в неустановленном месте на переезд, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса проигнорировал запрещающие показатели сигнализации и спровоцировал столкновение с поездом на железнодорожном переезде на Сумщине", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, 4 февраля 2014 года около 15 часов на железнодорожном переезде 23 км перегона Виры - Амбары, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением Харьков - Ворожба.

По данным ведомства, в автобусе находилось 18 пассажиров и водитель.

Для служебного расследования ДТП была создана комиссия "Укрзализныци" во главе с генеральным директором ведомства Сергеем Болоболиным.

В пресс-службе сообщили, что "Укрзализныця" выражает соболезнования родным и близким пострадавших в результате этой аварии.

Как сообщал УНИАН, по данным облгосадминистрации, в Сумской области пассажирский поезд Харьков - Ворожба столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате чего, по предварительным данным, погибло 12 человек.