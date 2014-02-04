"Укравтодор" обещает расчистить дороги за сутки

Ограничения движения на семи дорогах государственного значения, которые были введены в связи со сложными погодными условиями в Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской и Николаевской областях Украины будут сняты в течение суток. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на главу службы Евгения Прусенко.

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Кроме того, проезд к 115 отдаленным населенным пунктам Донецкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской областей будет обеспечен до конца дня 5 февраля.

"Благоприятная погода наконец-то дала нам возможность работать эффективнее, а значит, остальные закрытые дороги будут расчищены уже к концу дня, а к отдаленным населенным пунктам Донецкой, Волынской и Ивано-Франковской области проезд будет обеспечен уже завтра", - цитирует пресс-служба Прусенко.

Согласно сообщению, в связи с неблагоприятными погодными условиями на участках автомобильных дорог общего пользования ежедневно было задействовано почти 3,5 тыс. автодорожников и свыше 2,5 тыс. спецтехники, которые работали круглосуточно.

"Надлежащая организация работ позволила не допустить закрытия движения на автомобильных дорогах Одесской, Херсонской и западных областей Украины, а ограничения проезда на основных дорогах государственного значения в Кировоградской области снять в течение суток", - сказал глава "Укравтодора".

Прусенко также добавил, что в некоторых регионах работы по расчистке дорог были малоэффективны в связи с тем, что сильный ветер - до 35 м/с на уже расчищенных участках за 20-30 минут образовывал новые сугробы, высота которых достигала 2-3 м.

Также сообщается, что в целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств в условиях непогоды, "Укравтодор" ограничил движение на 32 дорогах общего пользования, из которых закрытыми остаются только семь, а из 829 населенных пунктов, где сугробы сделали невозможным проезд, закрытыми для беспрепятственного доступа остаются 115 пунктов.

Как сообщал УНИАН, в период со 2 по 3 февраля 2014 года спасателями ГСЧС и работниками «Укравтодора» из снежных заносов было освобождено 112 автомобилей, в которых находилось 382 человека.

К работам по расчистке дорог привлечены 907 единиц техники, а также 2180 человек. Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в областях.

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