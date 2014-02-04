Авиакомпания Ellinair начнет полеты по маршруту Одесса - Салоники

Греческая авиакомпания Ellinair с 4 июня по 1 октября 2014 года будет выполнять прямые еженедельные рейсы по маршруту Одесса - Салоники (Греция), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Одесса".

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться по средам на комфортабельном 96-местном самолете BAe RJ-85.

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Вылет из Одессы - в 12:15, отправление из аэропорта "Македония" (Салоники) – в 9:20 по киевскому времени. Время в пути составит два часа.

Как сообщал УНИАН, греческая авиакомпания Ellinair с 3 июня текущего года по сентябрь откроет прямое авиасообщение по маршруту Харьков-Керкира (Греция, о. Корфу).

Справка УНИАН. Авиакомпания Ellinair – греческий авиаперевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Македония» г. Салоники.

Авиакомпания была основана в 2013 году и является собственностью греческого туристического холдинга Мouzenidis Group. Деятельность авиакомпании ориентирована прежде всего на российский рынок, она также активно осваивает другие перспективные рынки, в том числе украинский, белорусский, казахский, работает со странами Прибалтики, Сербией, Чехией и др. Авиапарк Ellinair представлен самолетами Airbus А320 в комплектации 160-165 кресел с бизнес-классом и Avro RJ-85 в комплектации 95 кресел эконом-класса.