Приднепровская железная дорога в январе предупредила 33 кражи на 37 тыс. грн

Работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе 2014 года предупредили 33 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму около 37 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ПЖД передала в правоохранительные органы 29 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

В пресс-службе сообщили, что 30 января оперативная группа стрелковой команды станции Кривой Рог - Главный совместно с милицией задержала мужчину, который пытался украсть комплектующие элементы станционной сети сигнализации и связи на сумму почти 1,4 тыс. грн.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд на грузовых поездах), работники ПЖД задержали 212 человек, из которых 93 были оштрафованы на сумму свыше 3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2013 года отмечала рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с 2012 годом на 35,4% - до 260 случаев.

Работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.