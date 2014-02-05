Южная железная дорога недополучила около 270 млн грн из-за снижения транзитных грузоперевозок

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году недополучила около 270 млн грн в связи с уменьшением объемов транзитных грузоперевозок, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Из-за снижения объемов грузоперевозок ЮЖД за 12 месяцев 2013 года недополучила около 270 млн грн доходов", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году Южная магистраль сократила объемы транзитных перевозок грузов по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 11,5 млрд т/км, что на 13,7% меньше плана.

Как отмечает пресс-служба, в прошлом году наибольшее сокращение объемов транзитных грузоперевозок было зафиксировано в межгосударственном сообщении. Так, в 2013 году объемы транзитных перевозок в этом направлении сократились по сравнению с 2012 годом на 28,7% - до 5,2 млрд т/км, что также на 24,2% меньше плана.

Также сообщается, что в 2013 году ЮЖД сократила объемы транзитных перевозок во внутригосударственном сообщении к плановому показателю на 9,4% - до 1,1 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Южная железная дорога в 2013 году недополучила 45,6 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км.

Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.