"Укрзализныця" возобновила движение на переезде, где погибли 12 людей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") возобновила движение на железнодорожном переезде 23 км перегона Виры – Амбары в Сумской области, где 4 февраля произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением Харьков - Ворожба по вине водителя маршрутки, в результате чего погибли 12 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас движение поездов на перегоне Виры - Амбары осуществляется по графику", - говорится в сообщении.

Согласно данным комиссии по расследованию этой трагедии, подходы к вышеуказанному железнодорожному переезду со стороны автомобильной дороги в обоих направлениях, а также железобетонный настил на переезде не имели признаков дефектов и были полностью очищены от снега. Звуковая и светофорная сигнализация на переезде работали исправно. Все приборы безопасности, которыми оборудован этот переезд, работали исправно без сбоев.

Комиссия установила отсутствие любых замечаний к работникам Южной железной дороги по поводу содержания переезда в Сумской области, где автобус попал под поезд.

Читайте такжеВодитель сознательно выехал на пути - свидетели трагедии на СумщинеВ "Укрзализныце" напомнили, что водитель маршрутного автобуса «Рута» проигнорировал запрещающие показатели сигнализации и выехал на железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с пассажирским поездом со смертельными последствиями. Пассажиры поезда Харьков-Ворожба в ДТП не пострадали.

Также в ходе расследования обстоятельств ДТП было установлено, что локомотивная бригада поезда вовремя применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В момент столкновения поезд двигался со скоростью 83 км/ч, его тормозной путь составил около 400 метров. Видимость приближающегося поезда составляла почти 500 метров.

Причины и обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Сумской области продолжает расследовать правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Александром Вилкулом.

Вместе с тем, в результате данного ДТП 4 февраля были задержаны поезда №126 - на 1 час и 2 мин., №302 - на 21 мин., №172 - на 10 мин., №6518 - на 1 час и 6 мин., №6515 - на около двух часов, №189 - на 13 мин.

Южная железная дорога выражает соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим в результате ДТП.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в 15:28 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района произошло столкновение пригородного поезда Сумы - Ворожба с рейсовым маршрутным автобусом Ганновка - Сумы. В результате аварии погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок, находятся в больнице. Все они – пассажиры маршрутного автобуса.

В Сумской области 5 февраля объявлено днем скорби по погибшим.