Донецкая железная дорога устраняет последствия аварии на перегоне Удачное-Межевая

Донецкая железная дорога (ДЖД) продолжает устранять последствия аварии 2 февраля на перегоне Удачное-Межевая (Донецкая область), в результате чего сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

"Восстановительные работы на перегоне Удачное-Межевая продолжаются круглосуточно. В связи со спецификой груза по состоянию на утро 5 февраля на участке остается еще 22 цистерны с пропан-бутаном", - говорится в сообщении.

В работах по восстановлению движения на вышеуказанном участке задействовано более 300 железнодорожников и работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, три восстановительных и два пожарных поезда. Так, в период со 2 по 3 февраля было поднято две цистерны, 4 февраля - еще две.

По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 250 м пути и 520 м контактной сети.

Как сообщал УНИАН, для ликвидации последствий пожара на железнодорожном перегоне Удачное-Межевая из-за возгорания цистерн с пропан-бутаном было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") изменила маршрут следования 17 пассажирских поездов из-за восстановительных работ на перегоне Удачное-Межевая Красноармейского района Донецкой железной дороги. В настоящее время поезда следуют через город Павлоград Днепропетровской области. Поскольку расстояние маршрута не увеличилось, все поезда приходят на станцию назначения вовремя или с опозданием не более 15-20 минут.