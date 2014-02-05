Электронными билетами на поезда "Интерсити+" воспользовались около 300 тыс. человек

За первый год действия электронных билетов с 5 февраля 2013 года по 31 января 2014 года на скоростные поезда категории "Интерсити+" ими воспользовалось 298,4 тыс. пассажиров, что составило 16,4% от общего количества реализованных билетов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК).

В пресс-службе также напомнили, что в январе текущего года через интернет-систему "Укрзализныци" - booking.uz.gov.ua было реализовано более 157,4 тыс. электронных билетов на все поезда, включая скоростные поезда "Интерсити+", в декабре 2013 года - 114,2 тыс. билетов. С момента внедрения услуги в феврале 2013 года реализовано более 500 тыс. электронных проездных документов.

Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи официального сайта "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющие статуса электронных билетов, которые подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд.

Напомним, все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев-Донецк. Маршрут Киев -Днепропетровск ввели в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Компания оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.