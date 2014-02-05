Возобновлено движение к 782 населенным пунктам Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, «в целом, с начала осложнения погодных условий возобновлено движение к 782 населенным пунктам 13 регионов. В частности, за последние сутки благодаря работе дорожников и спасателей было возобновлено движение автомобильного транспорта к 197 населенным пунктам, к которым проезд был заблокирован, и к 300 населенным пунктам, где было усложнено движение транспорта».

На сегодняшний день уже обеспеченно движение транспорта на дорогах местного и государственного значения Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областей.

По состоянию на утро 5 февраля, остается заблокированным подъезд к 14 населенным пунктам в Донецкой (12) и Одесской (2) областях, и усложнено движение транспорта к 33 населенным пунктам в Волынской (10), Одесской (5), Тернопольской (15) и Черновицкой (3) областях.

За последние сутки к работам по расчистке дорог привлечены 2 тыс. работников дорожных служб, а также 1442 единиц дорожной техники, в том числе работает тяжелая техника, в частности: 61 роторный снегоочиститель, 443 погрузчиков, бульдозеров и автогрейдеров, 669 плужных снегоочистителей и другая техника.

Также за последние сутки восстановлено электроснабжение еще в 34 населенных пунктах, полностью восстановлено электроснабжение в Крыму. В настоящее время в усиленном круглосуточном режиме продолжаются ремонтно-восстановительные работы в 68 населенных пунктах 3 областей – Одесской (37 населенных пунктов), Николаевской (18 н.п.) и Херсонской (13 н.п.). К восстановлению электроснабжение привлечены 218 бригад облэнерго, в которые входят 114 работников, а также 410 единиц техники.

С начала сильных морозов восстановлено электроснабжение в 1537 населенных пунктов. В целом в результате ухудшения погодных условий – сильного мороза до минус 33 градусов ночью, сильного ветра до 30 м/с, метелей - были обесточены 1605 населенных пунктов в 17 областях.