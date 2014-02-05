АМКУ просят запретить «Борисполю» препятствовать работе «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина»

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой запретить аэропорту «Борисполь» создавать препятствия для работы компании «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина», занимающейся обеспечением питанием пассажиров воздушных судов.

Об этом говорится в письменном обращении госрегулятора к Антимонопольному комитету.

«Вследствие нарушения законодательства о защите экономической конкуренции просим АМКУ принять предварительное решение, запрещающее «Международному аэропорту «Борисполь» препятствовать «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» в пользовании недвижимым имуществом», - сказано в письме.

При этом Госпредпринимательства уточняет, что ранее ведомство провело совещание с участием представителей кейтеринговой компании, «Международных авиалиний Украины» («МАУ»), «Борисполя», Антимонопольного комитета (АМКУ) и Фонда государственного имущества.

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На заседании представители компании «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» заявили, что они получили предупреждение от «Борисполя» об отключении электроэнергии и ограничении доступа работников к объектам инфраструктуры аэропорта для обслуживания воздушных судов.

«При этом компания «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» продолжает выполнять свои обязательства по договору, в частности, вносит плату за аренду помещений и другие сопроводительные услуги, которые принимаются аэропортом «Борисполь», - процитировала пресс-служба Госпредпринимательсва представителя кейтеринговой компании.

Присутствовавший на заседании вице-президент «МАУ» сообщил, что в случае прекращения «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» своей деятельности, существует большой риск монополизации рынка кейтеринга на территории аэропорта.

«Прекращение деятельности компании «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» таким путем угрожает авиаперевозчикам оставить своих пассажиров без питания, что является невыполнением требований законодательства», - отметил он.

Начальник управления АМКУ Антон Балаба отметил, что 31 января 2014 года в отношении аэропорта «Борисполь» открыто дело по факту злоупотребления монопольным положением.

«Действия «Борисполя» по отключению электроэнергии компании, аннулированию пропусков и т.п. могут квалифицироваться как злоупотребление монопольным положением», - сообщил он.

Представители аэропорта объяснили свои действия тем, что они выполняют соответствующее предписание прокуратуры, однако данный документ не был предоставлен.

Справка УНИАН. Компания «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» работает на украинском рынке с 1997 года. Предприятие занимается производством и доставкой питания на борт воздушного транспорта в аэропорту «Борисполь».

Штат сотрудников составляет 167 человек.

Летом 2013 года Министерство инфраструктуры назначило исполняющим обязанности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

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