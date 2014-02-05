Мининфраструктуры намерено проложить около 0,7 км пути Бескидского тоннеля

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км пути нового двухпутного Бескидского тоннеля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра Владимира Козака.

"Продолжается строительство Бескидского тоннеля. Подготовительные работы проведены и начато бурение. И в 2014 году планируем пройти до 0,7 км", - цитирует пресс-служба Козака.

В пресс-службе напомнили, что после завершения строительства данного объекта, которое запланировано на 2016 год, пропускная способность тоннеля вырастет с 47 до 100 пар поездов. Скорость прохождения по тоннелю также увеличится - примерно с 40 до 80 км/ч.

Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по маршруту, на котором он расположен, перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы, подчеркнули в пресс-службе

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 млн евро на строительство двухпутного Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

Новый Бескидский тоннель протяженностью 1822 метра планируется построить рядом с существующим уже 125 лет одноколейным, который находится в аварийном состоянии.

Читайте такжеКабмин одобрил привлечение 55 млн евро от ЕИБ на строительство Бескидского тоннеля

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.

В проекте также участвует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил кредит в размере 40 млн долл.