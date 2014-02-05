"Укрзализныця" за год капитально отремонтировала 85 железнодорожных переездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах в 2013 году капитально отремонтировала 85 таких переездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Только в 2013 году капитальным ремонтом охватили 85 переездов, сигнальную автоматику обустроили еще на восьми. Кроме того, под охрану дежурного работника за последние 10 лет в связи с введением скоростного движения поездов "Интерсити+" железнодорожники поставили 75 переездов. Все работы были выполнены за средства ведомства", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Алексея Винничука.

В сообщении отмечается, что активизации работ железнодорожников по обеспечению безопасности переездов, которая наблюдалась в последние три года, было недостаточно, поскольку в совершении ДТП на 100% виноваты водители автотранспортных средств, нарушающие правила дорожного движения при пересечении путей.

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности движения на переездах являются сокращение количества малодеятельных переездов без охраны, постоянные проверки и сезонные работы по содержанию путей и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, железнодорожники осуществляют капитальный ремонт комплексов пересечения пути, а также обустраивают их автоматической светофорной сигнализацией и шлагбаумами, перекрывающими всю ширину проезжей части дороги.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в том числе 83 случая произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2012 году на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины произошло 89 ДТП.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда.