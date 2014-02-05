Донецкая железная дорога до 12 февраля проведет комиссионный осмотр переездов

Донецкая железная дорога (ДЖД) до 12 февраля 2014 года организует внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, которые находятся на балансе предприятия, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Соответствующее распоряжение объявил начальник Донецкой железной дороги Николай Рогов в связи с трагедией на железнодорожном переезде в Сумской области, которая произошла 4 февраля и повлекла гибель 12 человек.

Согласно сообщению, данный осмотр будет проведен комиссионно под председательством руководителей дистанций пути с участием руководителей дистанций сигнализации и связи, участков энергоснабжения или начальников районов электрических сетей, дистанций лесозащитных насаждений, ревизоров аппарата управления железной дороги. В состав комиссии будут входить начальники станций.

Комиссии обследуют настилы переездов, подъезды к ним, водоотводы, столбики ограждения, шлагбаумы, сигнальные и дорожные знаки, обустройство переездной сигнализации, видимость подходов поездов и автотранспорта, наличие треугольников видимости, телефонную связь, радиосвязь, здания переездных постов, освещение переездов, укомплектованность переездов инвентарем и сигнальными принадлежностями, соответствие условиям видимости и другие элементы.

Как подчеркивают в пресс-службе, особое внимание будет уделено переездам, через которые организовано маршрутное автобусное движение.

В случае выявления фактов нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств в период обследования железнодорожных переездов, нарушения будут оформляться актами и направляться в местные органы ГАИ.

"Донецкая железная дорога призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью, жизнью пассажиров и железнодорожников", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в 15:28 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района произошло столкновение поезда №847 сообщением Харьков-Ворожба с рейсовым маршрутным автобусом Ганновка-Сумы по вине водителя маршрутки. В результате аварии погибли 12 человек и 6 пострадали.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.