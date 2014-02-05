Таможни Украины и Беларуси создадут единую систему обмена информацией

Таможенные органы Украины и Беларуси создадут единую систему обмена информацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

По информации ГТК Беларуси, соответствующее решение было принято на очередном заседании рабочей группы по актуализации регламента обмена информацией, а также разработке технического задания для системы обмена предварительной информацией между таможенными органами Беларуси и Украины, которое проходит 5-6 февраля в Минске.

Заседание организовано в рамках проекта «Содействие в создании электронной системы обмена предварительной информацией между таможенными органами Беларуси и Украины (ПРИНЕКС)», реализуемого ГТК Беларуси совместно с Министерством доходов и сборов Украины в рамках инициативы «Интегрированное управление границами» «Восточного партнерства».

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«Создание программно-технических комплексов, необходимых для реализации проекта, позволит таможенным органам Беларуси и Украины обмениваться предварительной информацией о товарах, перемещаемых через белорусско-украинскую границу», - отметили в ГТК Беларуси.

Кроме этого, внедрение данной системы будет способствовать уменьшению количества незаконных перемещений, а также упрощению порядка перемещения товаров и транспортных средств через границы государств.