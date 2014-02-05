"Укрзализныця" в этом году планирует приобрести 59 грузовых электровозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2014 году приобрести 59 грузовых электровозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министерства Владимира Козака.

"Одна из главных задач в процессе развития железнодорожного транспорта - обновление локомотивного парка, амортизация которого на сегодня составляет около 90%. Поэтому в этом году запланировано приобрести 59 электровозов. Это наибольшее количество электровозов, которое закупит "Укрзализныця" за один год за все время своего существования", - цитирует пресс-служба Козака.

Согласно сообщению, большинство электровозов будут изготовлены «Лугансктепловозом» - крупнейшим в Украине и Восточной Европе производителем тягового подвижного состава для железных дорог. В этой связи локализация производства в 2014 году составит 30-40%, а в следующем году планируется достичь около 80%.

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Также сообщается, что "Укрзализныця" в текущем году закупит около 2 тысяч грузовых вагонов, в том числе полувагоны и 16 путевых машин. Вся техника будет закупаться за счет собственных средств ведомства и кредитных средств, а также на условиях финансового лизинга.

Кроме того, ведомство не прекращает сотрудничество с компанией Skoda Transportation по организации производства современных электровозов в Запорожье.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению Президента Украины.

Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретения нового подвижного состава и модернизации того, что находится в эксплуатации.

По состоянию на 1 декабря 2013 года парк грузовых вагонов железных дорог страны насчитывал свыше 117 тыс. вагонов, из них 51,6% исчерпали нормативный срок службы, в том числе 38,8% вагонов был продлен срок службы. В 2010-2013 годах было произведено 2 232 вагона, что составляет 1,9% от общего грузового парка.