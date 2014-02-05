Ледовая кампания не повлияла на работу портов

Ледовая кампания, объявленная в семи украинских морских торговых портах в связи с неблагоприятными погодными условиями, не повлияла на их работу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на заявление главы министерства Владимира Козака в ходе брифинга в среду.

Согласно сообщению, из-за непогоды наблюдались некоторые осложнения в Азовском регионе, однако в настоящее время там осуществляется проводка судов в составе караванов с помощью ледокольных буксиров.

"На сегодня ледовая кампания объявлена почти во всех портах, кроме "Южного" и портов Крыма и Дуная. Была серьезная обстановка в Азовском море, где в течение 5 дней бушевал шторм, поэтому на южном рейде Керченского пролива в ожидании проведения находятся 68 судов. Вчера был сформирован и выведен в Керченский пролив первый караван судов из Мариупольского и Бердянского портов", - цитирует пресс-служба Козака.

Также сообщается, что ресурсов для обеспечения проводки судов в условиях непогоды достаточно.

Как напомнили в пресс-службе, ледовая кампания была объявлена в Херсонском, Николаевском, Белгород-Днестровском, Мариупольском, Одесском, Ильичевском портах, в порту «Октябрьск», а также в Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах. В этих портах ледовую проводку обеспечивают морские буксиры, теплоходы, а также буксиры-кантовщики.

Как сообщал УНИАН, с 25 января ледовая кампания объявлена в Херсонском порту, с 26 января - в Николаевском порту, с 28 января - в Белгород-Днестровском и Мариупольском портах, с 30 января - в Одесском порту, с 1 февраля - в Ильичевском порту. Также ледовую кампанию объявил порт «Октябрьск».