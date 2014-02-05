В "Борисполе" площадь перрона планируется увеличить втрое

В международном аэропорту "Борисполь" площадь перрона около терминала "D" планируется расширить в 2,5-3 раза, что позволит ускорить техническое обслуживание самолетов, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министерства Владимира Козака.

"Принято решение по расширению перрона, чтобы улучшить отстой самолетов, их техническое обслуживание и стыковку. Территорию перрона запланировано увеличить в 2,5-3 раза - за счет строительства между терминалами "D" и "В". Общая площадь нового перрона составит 130 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба Козака.

Согласно сообщению, работы будут проводиться в несколько этапов, на первом из которых планируется строительство 40 тыс. кв. м перрона.

Кроме того, в ближайшее время в аэропорту планируется открыть еще несколько заведений питания в терминале "D". В ноябре-декабре 2013 года здесь начали функционировать три новых кафе, рассчитанные на 244 посетителей. В целом на сегодняшний день в терминале действует пять точек общественного питания.

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Также сообщается, что вскоре в аэропорту будет открыто еще 5 кафе и ресторанов, благодаря чему общее количество посадочных мест в заведениях питания возрастет в 8 раз.

В настоящее время в терминале "D" ведутся работы по расширению двух магазинов Duty Free. Вместе с четырьмя магазинами, открытыми в декабре, площадь объектов беспошлинной торговли вскоре возрастет по сравнению с сентябрем прошлого года в 6-7 раз.

Как напомнили в пресс-службе, модернизация, которая началась в аэропорту в прошлом году, направлена на усовершенствование обслуживания пассажиров, в том числе транзитных. Так, во время летней навигации в терминале "D" будут обслуживаться пассажиры внутренних рейсов, а во 2-м квартал текущего года планируется открыть многоуровневый паркинг.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» в 2013 году сократил пассажиропоток по сравнению с 2012 годом на 6,5% - до 7,93 млн человек.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.