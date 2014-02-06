Изменен маршрут ряда пассажирских поездов со станции Харьков-пасс.

Маршрут курсирования некоторых пригородных и пассажирских поездов повышенного комфорта, которые прибывают и отправляются со станции Харьков-пассажирский, 6 февраля текущего года изменен из-за технического сбоя в работе станции, сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги.

В частности, пригородных поезда по следующим направлениям: Золочевскому, Люботинскому и Красноградскому, Граковскому - из/в Красноград, Мерефу, Буды, Коммунар, Шпаковку, Новую Баварию – проходят через станцию Харьков-Балашовский.

Пригородные поезда, следующие в Змеевском, Лозовском и Изюмском направлениях из/в Лозовую, Мерефу, Буды, Коммунар, Шпаковку, Новую Баварию, – проходят через станцию Харьков-Левада.

Также сообщается, что отправление и прибытие пассажирских поездов повышенного комфорта осуществляется со станций: Харьков-Балашовский - поезд №847/848 Харьков-Ворожба, Харьков-Левада - поезд №819/820 Харьков - Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе, изменение маршрутов приема-отправления пригородных поездов связано с тем, что вечером 5 февраля 2014 года на станции Харьков-пассажирский внезапно исчезло электропитание устройств железнодорожной автоматики стрелок и светофоров,и в этой связи данные устройства были переведены в ручной режим работы. Данная ситуация привела к задержкам отдельных ускоренных и пассажирских поездов.

Причину возникновения технического сбоя в работе станции выясняет специальная комиссия, в состав которой вошли представители контролирующих и правоохранительных органов.

"Железнодорожники Южной магистрали прилагают все усилия, чтобы устранить неудобства для пассажиров и восстановить установленный маршрут поездов пригородного сообщения и пассажирских поездов повышенного комфорта по станции Харьков-пассажирский", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2013 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2012 годом на 45,3% - до 10,7 млн человек.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.