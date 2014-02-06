"Укрзализныця" ежегодно выделяет 340 млн грн на содержание переездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн на их содержание, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на начальника главного управления безопасности движения "Укрзализныци" Владимира Крота.

"На железных дорогах Украины с 2011 года реализуется пятилетняя отраслевая программа обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. Согласно ей "Укрзализныця" ежегодно за свой счет оборудует значительное количество переездов новыми техническими решениями, которые являются дополнительными средствами безопасности движения при пересечении железнодорожных путей и автодорог", - говорится в сообщении.

В течение последних трех лет в рамках этой программы было переоборудовано 33 железнодорожных переезда с интенсивным автомобильным движением. Всего с 2011 года до 2015 года программой предусмотрено оборудовать 51 железнодорожный переезд дополнительными средствами безопасности.

Согласно сообщению, на железных дорогах Украины существуют 4 категории железнодорожных переездов, первые две - с наиболее интенсивным движением. В зависимости от категории переезд дополнительно оборудуется светофорами, шлагбаумами, в том числе и такими, которые обеспечивают перекрытие всей проезжей части, заградительными барьерными установками, звуковыми сигнализациями.

Читайте такжеУкрзализныця возобновила движение на переезде, где погибли 12 людей"Вместо железнодорожных переездов возможно строительство путепроводов, но за счет государственного бюджета и силами Укравтодора. Однако такие расходы в госбюджете на 2014 год, к сожалению, не предусмотрены", - цитирует пресс-служба Крота.

В этом году "Укрзализныця" за свой счет планирует и капитально отремонтировать 85 железнодорожных переездов и 8 переездов оборудовать автоматической светофорной сигнализацией.

Также в пресс-службе отметили, что если бы все водители автотранспортных средств соблюдали правила дорожного движения, то необходимости в ежегодном выделении значительных средств на содержание переездов не было бы.

"В нашей стране более 7 тыс. работников обслуживают около 1,5 тыс. переездов. Можно было бы не тратить миллионы гривен на содержание этих переездов и их оборудование, если бы водители добросовестно выполняли правила дорожного движения. При безусловном соблюдении этих правил ни один переезд может не оснащаться никакими дополнительными средствами безопасности", - отметил начальник главного управления безопасности движения, добавив при этом, что в развитых странах мира нет такого большого количества дежурных на переездах, как в Украине.

"Преимущество в движении на железнодорожном переезде - всегда со стороны поезда. При приближении к переезду машинист подает сигнал, независимо от того, есть угроза или нет. Но если возникает угроза столкновения с автотранспортом, поезд невозможно остановить мгновенно из-за большого тормозного пути, даже применив экстренное торможение", - резюмировал Крот.

В пресс-службе напомнили, что с 2010 по 2013 год с целью выполнения Государственной программы по обеспечению безопасности движения на переездах было оборудовано автоматической светофорной сигнализацией 48 переездов (план - 45), капитально отремонтировано 383 переезда (план - 308). Кроме того, в период с 2003 по 2013 год было построено четыре транспортных развязки и реконструировано два автодорожных путепровода общей стоимостью около 130 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах в 2013 году капитально отремонтировала 85 таких переездов.

В Украине в 2013 году количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в том числе 83 случая произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.