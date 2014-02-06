Приднепровская железная дорога в январе перечислила в бюджеты и целевые фонды 228 млн грн

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 97,7 млн грн, в местные бюджеты - 36,6 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 93,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования по сравнению с 2012 годом на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.