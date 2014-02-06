Донецкая железная дорога изменила маршруты некоторых пассажирских поездов

Согласно сообщению, до 15 февраля по участку Красноармейск – Павлоград – Синельниково вместо участка Красноармейск – Чаплино – Синельниково курсируют поезда №37/38 сообщением Донецк – Киев, №69/70 Мариуполь – Львов, №169/170 и №173/174 Днепропетровск – Донецк, №17/18 Киев – Адлер. При этом график движения указанных поездов не меняется.

Также сообщается, что по маршруту Славянск – Лозовая – Синельниково вместо Красноармейск – Чаплино – Синельниково в указанный период будут следовать поезда №47/48 Донецк – Севастополь, №92/91 Луганск – Ясиноватая – Одесса, №142/141 Екатеринбург – Симферополь, №178/177 Симферополь – Донецк, №364/363 Умань – Ясиноватая – Донецк.

В пресс-службе дороги обращают внимание пассажиров, которые приобрели проездные документы на эти поезда на указанный период, что необходимо уточнять время отправления пассажирского состава со своей станции.

Вместе с тем, пассажиры, купившие билеты со станций, которые временно не принимают поезда, могут добраться пригородными поездами до ближайшей станции, где вышеперечисленные составы делают остановку. При этом документом, дающим право на проезд в пригородном поезде, является билет на один из указанных пассажирских поездов.

Пассажиры, следующие до станций, которые в настоящий момент не принимают поезда, также могут воспользоваться пригородными поездами по ранее приобретенным билетам.

Те пассажиры, которые решили отказаться от поездки или предпочли другой вид транспорта, чтобы добраться до нужной станции, могут обратиться в любую кассу дальнего следования и получить компенсацию.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля на железнодорожном перегоне Удачное – Межевая Донецкой железной дороги сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Для ликвидации последствий пожара на перегоне было привлечено 59 единиц техники и 326 работников. По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 250 м пути и 520 м контактной сети.