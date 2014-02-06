Донецкая железная дорога продолжает восстановительные работы на перегоне Удачная - Межевая

Донецкая железная дорога (ДЖД) продолжает восстановительные работы на железнодорожном перегоне Удачная – Межевая после аварии 2 февраля, в результате которой 26 цистерн с пропан-бутаном сошли с рельс, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Восстановительные работы на перегоне Удачная – Межевая продолжаются. Сегодня подняты две цистерны. По состоянию на 15:00 6 февраля на участке осталось 18 цистерн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этих работах задействованы около 300 железнодорожников и спасателей, три восстановительных и два пожарных поезда.

Кроме того, Донецкая магистраль продолжает восстанавливать поврежденные участки пути, уже восстановлено 25 м.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в 5:58 на перегоне Удачная – Межевая Донецкой железной дороги сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Грузовой поезд состоял из 66 цистерн.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.

По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 250 м пути и 520 м контактной сети.

В этой связи ДЖД изменила маршруты курсирования некоторых пассажирских поездов до 15 февраля.