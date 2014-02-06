Экскурсионный ретро-поезд в Киеве за год перевез свыше 2 тыс. пассажиров

В феврале ЮЗЖД снова запускает ретро-поезд, который будет курсировать по субботам - 8, 15 и 22 февраля, а также в День святого Валентина - 14 февраля.

Ретро-поезд, в состав которого входят три вагона, один из них вагон-ресторан, будет отправляться в вышеуказанные дни с платформы столичного вокзала в 14:23 и возвращаться обратно в 16:44.

"Экскурсия железнодорожным кольцом осуществляется в течение почти двух часов и сопровождается интересными рассказами об истории и о сегодняшних днях Юго-Западной магистрали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее ЮЗЖД запускала экскурсионный ретро-поезд по Киеву на рождественские праздники - 5, 6 и 7 января, а также 8 и 9 марта 2013 года.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД.

Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.