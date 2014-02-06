Экскурсионный ретро-поезд в Киеве за год перевез свыше 2 тыс. пассажиров
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2013 году перевезла 2290 пассажиров по Киеву в экскурсионном ретро-поезде, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.
В феврале ЮЗЖД снова запускает ретро-поезд, который будет курсировать по субботам - 8, 15 и 22 февраля, а также в День святого Валентина - 14 февраля.
Ретро-поезд, в состав которого входят три вагона, один из них вагон-ресторан, будет отправляться в вышеуказанные дни с платформы столичного вокзала в 14:23 и возвращаться обратно в 16:44.
"Экскурсия железнодорожным кольцом осуществляется в течение почти двух часов и сопровождается интересными рассказами об истории и о сегодняшних днях Юго-Западной магистрали", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее ЮЗЖД запускала экскурсионный ретро-поезд по Киеву на рождественские праздники - 5, 6 и 7 января, а также 8 и 9 марта 2013 года.
Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».
ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД.
Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.