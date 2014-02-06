Евросоюз составит карту морских районов

Евросоюз составит карту морских глубинных районов на своей территории для облегчения осваивания подводных залежей энергоносителей.

Об этом сообщила еврокомиссар по морским делам и рыболовству Мария Даманаки, выступая на проходящей в Афинах конференции по стратегии ЕС для западнобалканского региона, сообщает ИТАР-ТАСС.

Программа развития средиземноморских стран сначала стартовала как проект морской политики, а теперь речь идет о разработке макрорегиональной Стратегии для региона Адриатического и Ионического морей, чтобы дать толчок экономике прибрежных стран. Согласно морской стратегии ЕС, реализуемой нами с 2007 года, на настоящий момент мы сумели организовать 135 специальных проектов по сотрудничеству в области морских перевозок и судоходства в Адриатическом и Ионическом морях, на которые было выделено в общей сложности полмиллиарда евро. А теперь с макрорегиональной стратегией тут откроются еще более ясные перспективы", - рассказала Даманки.

По словам еврокомиссара, "морская деятельность стран адриатическо-ионического региона создает ежегодный продукт стоимостью в 20 млрд евро, и в его производстве заняты примерно 500 тыс. человек". "Поэтому мы говорим об огромных возможностях для развития приморских стран, - подчеркнула она. - До 2020 года можно реально увеличить существующие рабочие места на треть. Для этого Еврокомиссия готовит новые инструменты, облегчающие инвестиции, в том числе план картографии водных районов".

По мнению Даманаки, такой план поможет изучить, какие богатства находятся в глубине морей и под их дном. "Мы сделаем морскую карту глубинных районов всего Евросоюза до 2020 года, что будет иметь особое значение для Средиземноморья, - пояснила она. - Это позволит осваивать подводные залежи энергоносителей и рыбные ресурсы, а также облегчит координацию при провозглашении прибрежными государствами своих исключительных экономических зон".

Даманаки отметила, что еще одна область сотрудничества стран региона - это экология. "Средиземноморье - фактически закрытый морской бассейн, и требуется почти 80 лет для того, чтобы обновилась его вода. Поэтому одни только тонны пластика, которые попадают в море, ведут к катастрофе. У нас есть специальная экологическая программа, в которой могут принять участие муниципальные власти и рыбаки, что даст им дополнительный источник финансирования", - заявила она.