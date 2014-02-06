Приднепровская железная дорога увеличила ремонт грузовых вагонов на 5,4%

В специализированных вагоноремонтных депо Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе 2014 года было отремонтировано 660 грузовых вагонов собственного парка, парка промышленных предприятий, а также предприятий, находящихся в подчинении государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця"), что на 5,4% больше, чем в январе прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, 9 вагонов прошли капитальный ремонт, 651- деповский.

В частности, в вагонном депо Батуринское и Нижнеднепровск-Узел было отремонтировано по 145 вагонов, в депо Мудреное – 115, Джанкой – 96, Мелитополь – 62, Пятихатки – 48, Пологи - 40.

В пресс-службе напомнили, что в январе 2013 года в вагоноремонтных депо ПЖД было отремонтировано 626 вагонов, из них деповский ремонт прошли 624.

Как сообщал УНИАН, специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги в 2013 году отремонтировали 11,8 тыс. грузовых вагонов.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.