Юго-Западная железная дорога за год отремонтировала свыше 4,5 тыс. грузовых вагонов

В частности, было отремонтировано 259 вагонов инвентарного парка Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), из них 7 вагонов прошли капитальный ремонт и 252 - деповский.

Также было отремонтировано 2859 вагонов, находящихся в собственности предприятий "Укрзализныци", а также 1093 частных вагона, из них деповским ремонтом – 855, капитальным – 238.

Также сообщается, что спецподразделения, находящиеся в собственности службы вагонного хозяйства ЮЗЖД, отремонтировали 292 грузовых вагона подвижного состава предприятий Юго-Западной магистрали, из них 17 единиц прошли капитальный ремонт и 275 – деповский. Кроме того, в прошлом году было отремонтировано 2715 единиц колесных пар со сменой элементов, из них 1419 – для грузовых вагонов, 324 – для частных грузовых вагонов, 972 – для пассажирских.

"Благодаря работе сотрудников службы вагонного хозяйства по сохранению подвижного состава, в частности, его своевременному ремонту, обеспечиваются необходимые объемы грузовых перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вагоноремонтные предприятия Юго-Западной железной дороги в 2013 году отремонтировали 743 пассажирских вагона, что на 1,9% больше показателя 2012 года. В частности, ЮЗЖД капитально отремонтировала более 210 вагонов и более 530 прошли деповский ремонт.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.