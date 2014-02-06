«Днеправиа» с 21 февраля открывает рейс Одесса – Ивано-Франковск
«Днеправиа» уже наладила регулярное авиасообщение между Ивано-Франковском и Киевом, Днепропетровском, Донецком, Москвой.
Авиакомпания «Днеправиа» с 21 февраля начнет полеты по маршруту Одесса – Ивано-Франковск с периодичностью два рейса в неделю по понедельникам и пятницам, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.
«На данный момент «Днеправиа» уже наладила регулярное авиасообщение между Ивано-Франковском и Киевом, Днепропетровском, Донецком, Москвой. Полеты осуществляются на комфортабельных самолетах Embraer 145», - сообщили в авиакомпании.
Как отмечается, стоимость билета в одну стороны составит от 400 грн.
Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.