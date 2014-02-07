"Укрзализныця" зафиксировала рекордное за 5 лет количество вмешательств в ее работу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году зафиксировала рекордное за последние 5 лет количество незаконных вмешательств посторонних лиц в работу железных дорог – 260 случаев, что на 35,4% больше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Такое количество нарушений является рекордным за 5 лет", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно сообщению, в результате таких действий железным дорогам был нанесен ущерб на сумму 750,56 тыс. грн, а также произошла задержка 484 поездов на 411 часов.

В частности, зафиксировано 34 сообщения об установке взрывных устройств на вокзалах и других объектах инфраструктуры, что на 22,7% меньше, чем в 2012 году, при этом все сообщения такого рода оказались ложными. Также было зафиксировано девять сообщений об установке взрывных устройств в подвижном составе.

Кроме того, в поездах и на объектах инфраструктуры было выявлено 45 взрывных устройств времен войны.

Также сообщается, что за прошлый год "Укрзализныця" зафиксировала 12 случаев насильственных действий в отношении своих работников, что в 2,4 раза больше, чем в 2012 году, и 5 случаев бросания предметов в поезда во время их движения, в то время как в 2012 году был зафиксирован лишь один случай такого рода. Такие действия, по данным ведомства, привели к травмированию людей.

Кроме того, пресс-служба отмечает рост количества краж и повреждений элементов подвижного состава и инфраструктуры, которые привели к задержкам в движении поездов более чем на 30 минут или отцеплению подвижного состава от поездов в пути следования - 98 случаев, что более чем в 2 раза превысило показатель 2012 года.

Также сообщается, что "Укрзализныця" зафиксировала 29 случаев угрозы безопасности движения поездов в связи с нахождением посторонних предметов на рельсах, что привело к наезду на них поездов или задержке в движении более чем на 30 минут, а также 21 случай препятствования движению поездов посторонними лицами, что в 2,1 раза больше, чем в 2012 году.

Кроме того, в прошлом году было зафиксировано 7 случаев хищения грузов из вагонов, а также повреждений подвижного состава, что привело к задержке в движении поездов более чем на 30 минут.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в результате которых погибли 23 человека и 27 получили травмы.

По данным "Укрзализныци", из общего количества ДТП в прошлом году 3 случая привели к схождению подвижного состава с рельсов, а в 9 случаях был поврежден подвижной состав и другое имущество, в результате чего железным дорогам страны был нанесен ущерб на сумму 298,2 тыс. грн.

В одном случае причиненные убытки были возмещены виновниками в полном объеме, еще по семи - направлены иски в правоохранительные органы. В одном случае иск о возмещении убытков не подавался из-за гибели виновника ДТП.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц - от 20 до 60 необлагаемых минимумов доходов.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, влечет за собой наложение штрафа от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.