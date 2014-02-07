Польская PKP Cargo направит на выплату дивидендов до 50% своей прибыли

Крупнейший в Польше перевозчик грузов железнодорожным транспортом, компания PKP Cargo, может направить на выплату дивидендов до 50% своей чистой прибыли за прошлый год.

Об этом сообщает информационное агентство ISBnews со ссылкой на главу правления польского железнодорожного холдинга РКР, материнской компании грузоперевозчика, Яцека Карновского.

"PKP Cargo, как и декларировала в проспекте эмиссии акций, выплатит дивиденды с чистой прибыли 2013 года в размере 35-50%", - сказал он.

Карновский отметил, что размер дивидендов определит правление компании, которое будет назначено в апреле 2014 года.

В конце текущей недели PKP Cargo объявила только о назначении главы правления компании, которым стал Адам Пурвин.

ISBnews сообщает, что за первые три квартала 2013 года грузоперевозчик получил около 1,5 млн долл. чистого убытка по сравнению с более 80 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным перевозчиком грузов в Европе после немецкой Deutsche Bahn c рыночной долей в Польше в 50-60% по объему перевезенных грузов и протяженности трасс.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех компаний, входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР. В октябре 2013 года правительству Польши удалось продать менее 50% акций компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

В 2012 году компания получила около 86 млн долл. чистой прибыли при выручке в 1,6 млрд долл., а рекордную чистую прибыль за всю свою историю PKP Cargo получила в 2011 году - более 130 млн долл.