Польская железнодорожная PKP Cargo ожидает роста грузоперевозок в 2014 году

Крупнейший в Польше перевозчик грузов железнодорожным транспортом, компания PKP Cargo ожидает в текущем году увеличения объемов грузоперевозок за счет прогнозируемого роста национальной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил новый глава правления компании Адам Пурвин польскому агентству ISBnews.

"Бизнес PKP Cargo очень сильно связан с ростом ВВП, а большинство аналитиков прогнозируют в этом году экономический рост на уровне 2,5-3%. Это хорошая новость для РКР, которая перевозит главным образом твердое топливо и материалы для строительства", - отметил он.

По словам главы компании, больше всего в PKP Cargo рассчитывают на рост инвестиций в инфраструктуру.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году PKP Cargo перевезла около 117 млн тонн грузов против 130 млн тонн годом ранее.

Компания пока не обнародовала результатов за 2013 год, но данные Администрации железнодорожного транспорта Польши свидетельствуют о росте грузоперевозок в стране в прошлом году почти на 1% - до более 230 млн тонн.

PKP Cargo традиционно занимает около половины рынка по объему перевезенных грузов в Польше и около 60% с учетом протяженности трасс.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным перевозчиком грузов в Европе после немецкой Deutsche Bahn c рыночной долей в Польше в 50-60% по объему перевезенных грузов и протяженности трасс.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех компаний, входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР. В октябре 2013 года правительству Польши удалось продать менее 50% акций компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

В 2012 году компания получила около 86 млн долл. чистой прибыли при выручке в 1,6 млрд долл., а рекордную чистую прибыль за всю свою историю PKP Cargo получила в 2011 году - более 130 млн долл.

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