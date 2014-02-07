Транспортный комплекс Украины работает в штатном режиме - Мининфраструктуры

По данным ведомства, из-за снежных заносов закрытыми для движения остаются лишь отдельные участки двух дорог в Донецкой области, а также несколько усложнен проезд по одной из дорог в Николаевской области, где движение осуществляется в реверсном режиме.

В министерстве подчеркнули, что в целом по Украине за прошедшую ночь проезд по дорогам общего пользования обеспечивали 365 единиц техники и 669 дорожных работников.

Кроме того, Мининфраструктуры сообщило, что морские торговые порты функционируют в обычном режиме. Каналы Керчь-Еникальский, Бугско-Днепровско-Лиманский, Херсонский морской и устье "Быстрое" открыты для движения судов.

Аэропорты Украины также работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, в январе многие участки автомобильных дорог общего пользования в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях были закрыты для движения транспорта из-за непогоды.