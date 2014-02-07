В Украине производство автомобилей увеличилось почти в 4 раза

Производство автомобилей в Украине в январе 2014 года увеличилось по сравнению с январем 2013 года почти в 4 раза – до 3314 штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В частности, производство легковых автомобилей за указанный период увеличилось в 4 раза – до 3208 штук, производство коммерческих автомобилей также выросло более чем в 4 раза – до 60 штук (все марки КрАЗ), производство автобусов увеличилось на 64,3% - до 46 штук.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 33,9% - до 50 449 штук.

Производство автомобилей в Украине в 2012 году сократилось на 27% по сравнению с 2011 годом и составило 76281 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).