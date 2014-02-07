Новым главой правления польской PKP Cargo стал Адам Пурвин

Наблюдательный совет крупнейшего в Польше и второго в Европе перевозчика грузов железнодорожным транспортом PKP Cargo назначил новым главой правления компании финансиста Адама Пурвина, который сменил на этой должности подавшего в отставку в ноябре 2013 года Лукаша Бороня.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что новый глава правления был избран по результатам конкурса, в котором принимали участие 14 кандидатов.

Пурвин, который исполнял обязанности главы правления PKP Cargo после отставки Бороня, работает в компании с февраля прошлого года, ранее он занимал должность директора по финансовым вопросам.

"Поздравляю Адама Пурвина, который выиграл конкурс и получил единогласную поддержку наблюдательного совета благодаря представлению заслуживающего доверия и амбициозного плана развития PKP Cargo. Я убежден, что новый глава эффективно проведет компанию через вызовы 2014 года, а также создаст солидный фундамент для дальнейшей экспансии в стране и за границей, в частности, благодаря присутствию компании на Варшавской бирже", - сказал глава правления польского железнодорожного холдинга PKP S.A. и глава набсовета PKP Cargo.

В пресс-службе отметили, что юрист по образованию Пурвин последние 15 лет работал в крупнейших финансовых институтах Польши, среди которых польские банки BRE Bank, Pekao SA и крупнейший в стране PKO BP.

"Кроме богатого опыта сотрудничества с крупнейшими банками в Польше, он также реализовал проекты для международных институтов в сфере банковской инвестиционной деятельности", - отметили в компании.

В PKP S.A., материнской компании PKP Cargo, Пурвин начал работу в 2012 году на должности управляющего директора, ответственного за приватизацию и корпоративное управление более десятка компаний, входящих в группу PKP.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным перевозчиком грузов в Европе после немецкой Deutsche Bahn c рыночной долей в Польше в 50-60% по объему перевезенных грузов и протяженности трасс.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех компаний, входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР. В октябре 2013 года правительству Польши удалось продать менее 50% акций компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

На последнем закрытии рынка PKP Cargo cтоила около 1,3 млрд долл., что на 15% больше, чем в первый день торгов.

В 2012 году компания получила около 86 млн долл. чистой прибыли при выручке в 1,6 млрд долл.