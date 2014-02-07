Обеспечить максимальную готовность коммунальных служб к ликвидации последствий непогоды на дорогах населенных пунктов, своевременную обработку улиц и дорог посыпочными материалами и реагентами, очистку ливневой канализации.

Об этом говорится в факсограмме Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, адресованной сегодня областным государственным администрациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона, в документе речь идет о том, что, согласно прогнозам Гидрометцентра, в Украине ожидается ухудшение погодных условий – дождь, налипание мокрого снега, гололед, усиление скорости ветра.

В связи с этим министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник провел сегодня рабочее совещание со структурными подразделениями министерства, которые занимаются вопросами функционирования систем жизнеобеспечения. Глава Минрегиона поручил немедленно направить в регионы информацию об ожидающемся ухудшении погодных условий с четко определенными задачами по обеспечению готовности коммунальных служб к работе в сложных погодных условиях.

Также Темник поручил профильным службам Министерства тщательно контролировать ситуацию в регионах по ликвидации последствий непогоды и, при необходимости, оказывать всестороннюю помощь.

«Обращаюсь к коммунальщикам с просьбой максимально сосредоточиться на работе и обеспечить постоянное функционирование систем жизнеобеспечения. От труда каждого из вас зависит комфорт и безопасность наших граждан в жилищах, на улицах и дорогах. Поэтому мы обязаны все вместе согласованно и со всей ответственностью выполнять свои профессиональные обязанности», - отметил Темник.

Оперативно-диспетчерская служба Минрегиона продолжает работать в круглосуточном режиме.