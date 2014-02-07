Украинцы не сдали на утилизацию ни одного автомобиля - ВААИД

По данным Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД), за прошедшие со времени введения утилизационного сбора полгода украинцы не сдали на утилизацию ни одной машины. Об этом говорится в статье "Операция утилизация", опубликованной в журнале Корреспондент.

При этом расходы на уплату утилизационного сбора фактически легли на плечи украинских покупателей иномарок.

Как сообщает издание, мешает украинцам сдавать на утилизацию старые авто два фактора.

Во-первых, утилизировать автомобиль можно лишь после того, как он снят с регистрации. Это хлопотная процедура - машину, если она не на ходу, придется доставлять в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) на эвакуаторе — естественно, за деньги. Другой вариант - пригласить инспектора ГАИ прямо в гараж или на стоянку, чтобы он мог на месте осмотреть автомобиль. Но устроить это проблематично.

Читайте такжеLada вылетела из десятки лидеров украинского авторынкаВо-вторых, большинство пунктов приема машин на утилизацию существуют лишь на бумаге. Так, судя по реестру, опубликованному на сайте Минэкологии, в Киеве сдать автомобиль можно в трех местах. Однако это только теоретически.

По первому адресу, на ул. Новоконстантиновской, расположены несколько автосалонов. Ни одного объявления о том, что где-то здесь принимают списанные машины, в них нет. А менеджеры салонов искренне удивляются вопросам на эту тему.

По двум другим адресам - на Столичном шоссе и в Балтийском переулке ситуация немного иная. Тут есть технические ресурсы и площадки для приема старых автомобилей, но все это пока не работает, говорится в статье.

В то же время, в Минэкологии отказались отвечать на вопрос о количестве уже утилизированных авто - чиновники заявили, что “ждут отчетов от субъектов хозяйственной деятельности”.