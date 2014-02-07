Убытки Приднепровской железной дороги от несохраненных грузов сократились в 1,6 раза

Убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году от несохраненных грузов сократились по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза - до 736 тыс. грн, из которых предприятию было возмещено около 280 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Самой распространенной причиной несохранения грузов в 2013 году оставались кражи - более 75%. Традиционно воров чаще всего интересовали уголь, металлопродукция и лом", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом году Приднепровская магистраль продолжила принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности грузов при их транспортировке.

В частности, на станции Запорожье-Левое грузовые поезда формируют таким образом, чтобы вагоны с металлопродукцией были расположены «в голове» подвижного состава или рядом с охраняющимися номенклатурными грузами.

Кроме того, на некоторых участках Приднепровской железной дороги было введено патрулирование оперативных групп военизированной охраны ПЖД и транспортной милиции, а на станциях Пятихатки-Стыковая, Пятихатки, Запорожье-Левое и Синельниково-1 функционируют частные охранные структуры.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году зафиксировала 54 случая хищения, порчи и разукомплектации элементов пригородного подвижного состава на сумму 85,5 тыс. грн, что на 45,95% больше, чем в 2012 году.

Работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Ущерб Приднепровской железной дороги в 2013 году от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличился по сравнению с 2012 годом в 4 раза - до 102,9 тыс. грн с 25,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.