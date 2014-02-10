Аэропорт «Одесса» изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана

Международный аэропорт «Одесса» в понедельник, 10 февраля, изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана.

Как передает корреспондент УНИАН, отменены два рейса: из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 9.10, и из Внуково (Россия), посадка которого была запланирована на 11.00. Кроме того, посадка самолета из Шереметьево (Россия), который ожидался в 9.45, ожидается в 16.45. Из Борисполя – с 10.50 на 11.35, из Жулян – с 11.10 на 12.10.

Также перенесен с 10.35 на 17.45 рейс из Одессы в Шереметьево и отменены два рейса – на Стамбул (10.05) и Внуково (12.00).

Остальные самолеты пока ожидаются по расписанию, но, по словам сотрудников аэропорта, «при таком тумане мало кто захочет воспользоваться взлетной полосой».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.