СК «Провидна» временно лишилась лицензии на автострахование

11:05, 10 февраля 2014
Транспорт/Связь
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Компании временно запрещено заключать договоры с потребителями финансовых услуг по данному виду страховой деятельности.

Нацкомфинуслуг приостановила действие лицензии ОСАГО компании «Провидна»

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) временно приостановила действие лицензии страховой компании “Провидна” на осуществление в форме обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, компании временно запрещено заключать договоры с потребителями финансовых услуг по данному виду страховой деятельности. При этом Нацкомфинуслуг отмечает, что временное приостановление действия лицензии не освобождает компанию от выполнения обязательств, и компания обязана прекратить нарушения, послужившие основанием для временного приостановления действия лицензии. 

Причины, послужившие основанием для приостановки действия лицензии ОСАГО, регулятор не уточняет.

Распоряжение Нацкомфинуслуг вступает в силу с 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, с 24 января вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг №4677 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины». Распоряжение фиксирует требования относительно осуществления деятельности страховщика, нарушение которых может привести к применению мер воздействия в виде временной остановки или аннулирования лицензии.

Справка УНИАН. СК «Провидна» работает на страховом рынке Украины с 1995 года, и входит в тройку компаний-лидеров по продаже полисов ОСАГО. Региональная сеть компании включает более 430 офисов, 25 центров урегулирования убытков, 25 центров медицинского ассистанса по всей Украине и собственный контакт-центр. Агентская сеть компании насчитывает более 5 600 страховых агентов.

Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и других профессиональных объединений.

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