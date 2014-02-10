СК «Провидна» временно лишилась лицензии на автострахование

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) временно приостановила действие лицензии страховой компании “Провидна” на осуществление в форме обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, компании временно запрещено заключать договоры с потребителями финансовых услуг по данному виду страховой деятельности. При этом Нацкомфинуслуг отмечает, что временное приостановление действия лицензии не освобождает компанию от выполнения обязательств, и компания обязана прекратить нарушения, послужившие основанием для временного приостановления действия лицензии.

Причины, послужившие основанием для приостановки действия лицензии ОСАГО, регулятор не уточняет.

Распоряжение Нацкомфинуслуг вступает в силу с 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, с 24 января вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг №4677 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины». Распоряжение фиксирует требования относительно осуществления деятельности страховщика, нарушение которых может привести к применению мер воздействия в виде временной остановки или аннулирования лицензии.

Справка УНИАН. СК «Провидна» работает на страховом рынке Украины с 1995 года, и входит в тройку компаний-лидеров по продаже полисов ОСАГО. Региональная сеть компании включает более 430 офисов, 25 центров урегулирования убытков, 25 центров медицинского ассистанса по всей Украине и собственный контакт-центр. Агентская сеть компании насчитывает более 5 600 страховых агентов.

Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и других профессиональных объединений.