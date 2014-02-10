Семь морпортов Украины из-за сильного тумана работают с ограничениями

В частности, Николаевский, Херсонский, Ильичевский, Одесский, "Южный", Скадовский морские порты и порт "Октябрьск" работают с ограничениями, а также закрыты для движения судов Херсонский и Бугско-Днепровско-Лиманский морские каналы.

Согласно сообщению, другие объекты транспортного комплекса и почтовой связи работают в штатном режиме, в частности, и аэропорты.

Кроме того, на дорогах Украины функционируют 156 единиц техники и 252 дорожных работника. Осложненным остается движение только на одном участке дороги (Т-15-10 Арбузинка – Еланец – Новая Одесса, км 86+000 – км 98+000), проезд остальными дорогами общего пользования обеспечен.

"Мининфраструктуры призывает участников дорожного движения быть максимально бдительными в связи с туманами и ограниченной видимостью", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в январе многие участки автомобильных дорог общего пользования в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях были закрыты для движения транспорта из-за непогоды.

Международный аэропорт «Одесса» в понедельник, 10 февраля, изменил график приема и отправки самолетов из-за сильного тумана, также из-за тумана задерживаются рейсы в харьковском аэропорту.