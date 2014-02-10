Донецкая железная дорога завершает восстановительные работы на перегоне Удачное - Межевая

"Восстановительные работы на перегоне Удачное – Межевая продолжаются. По состоянию на 8:30 8 февраля подняты все 26 цистерн с пропан-бутаном. По состоянию на 13:30 9 февраля уже восстановлен железнодорожный путь - 150 м. В данный момент силами подразделений службы электроснабжения Донецкой железной дороги ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в 5:58 на перегоне Удачное – Межевая Донецкой железной дороги сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Грузовой поезд состоял из 66 цистерн.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.

По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 250 м пути и 520 м контактной сети.

В этой связи ДЖД изменила маршруты курсирования некоторых пассажирских поездов до 15 февраля, а также до 12 февраля организует внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, которые находятся на балансе предприятия.