Донецкая железная дорога завершает восстановительные работы на перегоне Удачное - Межевая
Донецкая железная дорога (ДЖД) завершает восстановительные работы на железнодорожном перегоне Удачное – Межевая, и по состоянию на 8:30 8 февраля подняты все 26 цистерн с пропан-бутаном, которые 2 февраля сошли с рельс, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.
"Восстановительные работы на перегоне Удачное – Межевая продолжаются. По состоянию на 8:30 8 февраля подняты все 26 цистерн с пропан-бутаном. По состоянию на 13:30 9 февраля уже восстановлен железнодорожный путь - 150 м. В данный момент силами подразделений службы электроснабжения Донецкой железной дороги ведутся работы по восстановлению контактной сети", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 2 февраля в 5:58 на перегоне Удачное – Межевая Донецкой железной дороги сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Грузовой поезд состоял из 66 цистерн.
Для ликвидации последствий пожара было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.
По предварительным оценкам, восстановлению подлежат около 250 м пути и 520 м контактной сети.
В этой связи ДЖД изменила маршруты курсирования некоторых пассажирских поездов до 15 февраля, а также до 12 февраля организует внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, которые находятся на балансе предприятия.