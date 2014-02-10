"ЮТэйр-Украина" с 30 марта начнет выполнять рейсы Киев - Рига

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 30 марта 2014 года начнет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Киев – Рига (Латвия) - Киев из международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, вылеты из Киева будут осуществляться в 10:30 с понедельника по пятницу, и в 11:30 в субботу и воскресенье. Вылеты из Риги будут осуществляться в 16:00 с понедельника по субботу, и в 15:00 в воскресенье.

Все авиарейсы будут осуществляться на новых самолетах АТР-72-500 2012 года выпуска. Обслуживание на борту организовано в премиум-экономическом и экономическом классах.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «ЮТэйр-Украина» по итогам 2013 года увеличила пассажирские авиаперевозки в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом – до более 1 млн человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» создана в сентябре 2008 года. Входит в группу «ЮТэйр». «ЮТэйр-Украина», базирующаяся в международных аэропортах «Луганск», «Борисполь» и «Жуляны» (Киев), выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны ближнего и дальнего зарубежья на самолетах ATR-42, ATR 72-500, Boeing 737-800 и CRJ-200.