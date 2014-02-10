"Укрзализныця" направит в этом году 12 млн грн на ремонт 20 вокзалов

В частности, "Укрзализныця" планирует реконструировать 9 вокзалов, а также капитально отремонтировать еще 11 на сумму порядка 12 млн грн.

Согласно данным Главного управления строительно-монтажных работ и гражданских сооружений "Укрзализныци", реконструкция будет проводиться на вокзалах станций Рубежное, Горловка и Брусин Донецкой железной дороги(ДЖД); Бердичев, Староконстантинов-2, Сербиновцы и Конотоп Юго-Западной магистрали (ЮЗЖД); Ромодан Южной железной дороги(ЮЖД), а также Умань Одесской магистрали (ОЖД).

Согласно сообщению, на реконструкцию вышеуказанных станций "Укрзализныця" намерена выделить свыше 7 млн грн, в частности, на станциях Рубежное и Горловка планируется заменить оконные и дверные блоки, реконструировать фасады здания, а также провести внутренние отделочные работы. На станциях Бердичев и Староконстантинов-2 планируется реконструировать кровли и фасады, а также, кроме проведения внутренних отделочных работ, благоустроить прилегающие территории. На станции Сербиновцы в прошлом году была отремонтирована кровля, а в этом году работники обновят фасад и интерьер вокзального помещения и др.

Кроме этого, еще около 5 млн грн в этом году ведомство планирует выделить на капитальный ремонт внутренних помещений, фасадов и кровель 11 вокзалов. Ремонтные работы будут проводиться на вокзалах станций Никитовка, Попасная, Роя, Скотовата, Кривой Торец ДЖД; Крыжополь, Кировоград, Зятковцы, Кучурган ОЖД; Горбащи и Олевск ЮЗЖД.

Кроме того, в этом году в подразделениях строительно-монтажных работ и гражданских сооружений планируется отремонтировать 43 пассажирские платформы, а в прошлом году было отремонтировано 105.

Как напомнили в пресс-службе, в 2013 году было реконструировано ​12 вокзалов и вокзальных комплексов, а также еще 116 вокзалов было отремонтировано.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году обустроили вокзалы и станции страны с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

В целом на территории железных дорог Украины действуют 125 железнодорожных вокзалов, из них 19 внеклассных, 12 - первого класса, 36 - второго класса, 58 - третьего класса.