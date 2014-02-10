Маршрут курсирования поездов со станции Харьков-Пассажирский возобновлен

Южная железная дорога (ЮЖД) 10 февраля возобновила маршрут курсирования пригородных и пассажирских поездов повышенного комфорта, которые прибывают и отправляются со станции Харьков-Пассажирский, по всем направлениям согласно действующему графику движения, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"10 февраля 2014 года маршрут следования пригородных поездов и поездов моторвагонного подвижного состава повышенного комфорта, которые прибывают и отправляются со станции Харьков-Пассажирский, возобновлено по всем направлениям согласно действующему графику движения поездов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, маршрут курсирования некоторых пригородных и пассажирских поездов повышенного комфорта, которые прибывают и отправляются со станции Харьков-Пассажирский, был изменен 6 февраля из-за технического сбоя в работе станции.

Это было связано с тем, что 5 февраля на станции Харьков-Пассажирский внезапно исчезло электропитание устройств железнодорожной автоматики стрелок и светофоров, и в этой связи данные устройства были переведены в ручной режим работы.

Причину возникновения технического сбоя в работе станции выясняет специальная комиссия, в состав которой вошли представители контролирующих и правоохранительных органов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.