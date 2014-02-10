Львовская железная дорога сократила перевозку грузов на 1,2%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 22,87 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период было задействовано 379 849 вагонов, что на 0,7% больше показателя 2012 года.

В частности, ЛЖД в 2013 году увеличила экспортные перевозки грузов по сравнению с 2012 годом на 9,5% - до 10,4 млн тонн, а перевозка импортных грузов сократилась на 23%, перевозка транзитных грузов сократилась на 7,9% - до 9,6 млн тонн. Перевозка грузов во внутреннем сообщении сократилась по сравнению с 2012 годом на 2,5% - до 12,3 млн тонн.

Также сообщается, что в прошлом году Львовская магистраль погрузила 22,7 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем в 2012 году.

За указанный период ЛЖД увеличила по сравнению с 2012 годом объемы перевозок следующих номенклатур грузов: каменного угля - на 16% - до 1,7 млн тонн, лесных грузов - на 12% - до 1,8 млн тонн, цемента - на 5% - до 1,6 млн тонн.

Кроме того, за указанный период было погружено 10,5 млн тонн строительных грузов, которые занимают 47% от общего объема погрузок.

Как сообщал УНИАН, объем зерновых, отгруженных и перевезенных Львовской железной дорогой в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 36,5% - до 2,3 млн тонн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.