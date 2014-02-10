Железные дороги Украины сократили перевозку контейнеров на 12%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, поезд, курсирующий по маршруту Словакия (Кошице) - Россия (Перспектива) перевез 15 878 контейнеров, по маршруту Никополь - Ильичевск - Никополь - 9 342 единицы, Румыния - Россия (Москва) - Румыния - 8 786, Румыния - Тольятти - Румыния - 3 698, «Ленд Бридж» (Китай - Венгрия) - 5 056, «Днепровец» (Одесса - Днепропетровск - Лиски) - 6 346, «Крещатик» (Одесса - Киев- Лиски) - 5 049, Киев -Лиски - Дорнешты - 6 500 контейнеров.

"Сейчас по территории Украины организовано и курсирует 14 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляют 40% от общего объема перевозимых контейнеров по территорий Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что, "Укрзализныця" постоянно проводит работы по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог страны по вопросам тарифной политики, технического перевооружения, создания новых информационных технологий, обустройства пограничных переходов, усовершенствования технологии перевозочного процесса, а также сервиса услуг.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» за 10 месяцев 2013 года перевезла 65,3 тыс. контейнеров во всех видах сообщений, из них 58,62 тыс. в составе контейнерных поездов.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.