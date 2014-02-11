Аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов

Как передает корреспондент УНИАН, отменен рейс: из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 9.10, из «Внуково» (Россия), посадка которого была запланирована на 11.00, планируется принять в 13.10, из «Домодедово» (Россия), который ожидался в 11.05, перенесен на 13.40, из «Шереметьево» (Россия) – вместо 9.45 - на 12.15. Из «Борисполя», который ожидался 10 февраля в 10.50, планируется принять сегодня в 20.30.

Также перенесен с 10.35 на 13.10 рейс из Одессы в «Шереметьево», с 11.55 на 14.20 - рейс из «Домодедово», отменен рейс на Стамбул (10.05). Пассажиры самолета на «Борисполь», который планировалось отправить 10 февраля в 17.00, только сейчас прошли регистрацию, но точное время его вылета пока неизвестно. Согласно сведениям диспетчеров аэропорта, не прибудет в Одессу самолет из «Жулян» в 11.10 (время его посадки уточняется).

Остальные самолеты пока ожидаются по расписанию.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

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